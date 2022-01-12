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Троих кировчан, похитивших сверстника за долги, будут судить

Троих кировчан, похитивших сверстника за долги, будут судить - РИА Новости, 12.01.2022

Троих кировчан, похитивших сверстника за долги, будут судить

Трое молодых людей, обвиняемых в похищении человека, которого они оставили привязанным к дереву в лесу, предстанут перед судом в Кировской области, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:35

2022-01-12T11:35

2022-01-12T12:00

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Трое молодых людей, обвиняемых в похищении человека, которого они оставили привязанным к дереву в лесу, предстанут перед судом в Кировской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, в Нолинском районе вечером 13 сентября 19-летний потерпевший на одной из улиц встретил своих знакомых ровесников, которые стали напоминать ему о денежном долге. Трое обвиняемых избили потерпевшего, поместили в багажник автомобиля, перевезли в лес, привязали к дереву и скрылись с места преступления. Молодой человек освободился, вышел на трассу и на попутном автомобиле добрался до города Нолинска.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет."Вину в совершенном преступлении трое молодых людей признали полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором Нолинского района обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия