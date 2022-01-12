https://ria.ru/20220112/pogibshie-1767433323.html

Среди погибших в ДТП с автобусом в Красноярском крае были двое детей

Среди погибших в ДТП с автобусом в Красноярском крае были двое детей - РИА Новости, 12.01.2022

Среди погибших в ДТП с автобусом в Красноярском крае были двое детей

Среди четырех погибших при столкновении с автобусом в Красноярском крае двое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T07:36

2022-01-12T07:36

2022-01-12T10:13

происшествия

курагинский район

краснокаменск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Среди четырех погибших при столкновении с автобусом в Красноярском крае двое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью."Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на автомобильной дороге между поселками Краснокаменск и Кошурниково Курагинского района, в результате которого погибло четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что бабушка и дедушка перевозили двух мальчиков 2005 года рождения. Один из них был их внуком, второй — его знакомым. У всех детей день рождения — 13 января.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767430777.html

курагинский район

краснокаменск

красноярский край

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происшествия, курагинский район, краснокаменск, красноярский край