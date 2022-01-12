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Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю
Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю - РИА Новости, 12.01.2022
Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал инициативу украинских депутатов именовать Россию "Московией" и предложил им вернуть Евросоюзу его "историческое... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:53
2022-01-12T11:53
в мире
киев
владимир зеленский
евросоюз
верховная рада украины
сергей аксенов (политик)
новороссия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал инициативу украинских депутатов именовать Россию "Московией" и предложил им вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя.Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагается "инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории". Ранее Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию."Подобные игры – это палка о двух концах, ведь где "Московия", там и Новороссия, и Малороссия, и Галиция, и Буковина. Кстати, есть предложение для украинских депутатов: надо вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, "экзотические инициативы" украинских политиков о переименовании России "заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать"."Сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство. В стране нет идей, пригодных для государственного строительства и способных объединить все общество. Местным политикам нечего предложить людям, кроме русофобии, никакой позитивной повестки у них нет. Но построить государство на ненависти невозможно", - подчеркнул Аксенов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211219/kotleta-1764435784.html
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в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, сергей аксенов (политик), новороссия, россия
11:53 12.01.2022
 
Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю

Глава Крыма Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал инициативу украинских депутатов именовать Россию "Московией" и предложил им вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя.
Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагается "инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории". Ранее Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.
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"Подобные игры – это палка о двух концах, ведь где "Московия", там и Новороссия, и Малороссия, и Галиция, и Буковина. Кстати, есть предложение для украинских депутатов: надо вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, "экзотические инициативы" украинских политиков о переименовании России "заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать".
"Сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство. В стране нет идей, пригодных для государственного строительства и способных объединить все общество. Местным политикам нечего предложить людям, кроме русофобии, никакой позитивной повестки у них нет. Но построить государство на ненависти невозможно", - подчеркнул Аксенов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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