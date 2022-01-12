Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю
Глава Крыма Аксенов предложил Украине переименовать ЕС в Священную Римскую империю
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал инициативу украинских депутатов именовать Россию "Московией" и предложил им вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя.
Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагается "инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории". Ранее Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.
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"Подобные игры – это палка о двух концах, ведь где "Московия", там и Новороссия, и Малороссия, и Галиция, и Буковина. Кстати, есть предложение для украинских депутатов: надо вернуть Евросоюзу его "историческое название" – Священная Римская империя", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, "экзотические инициативы" украинских политиков о переименовании России "заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать".
"Сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство. В стране нет идей, пригодных для государственного строительства и способных объединить все общество. Местным политикам нечего предложить людям, кроме русофобии, никакой позитивной повестки у них нет. Но построить государство на ненависти невозможно", - подчеркнул Аксенов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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