https://ria.ru/20220112/novosibirsk-1767493416.html

СК наградит подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца

СК наградит подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца - РИА Новости, 12.01.2022

СК наградит подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить подростков, которые обнаружили брошенного в коробке на обочине дороги младенца в Новосибирской... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:09

2022-01-12T14:09

2022-01-12T14:09

происшествия

общество

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить подростков, которые обнаружили брошенного в коробке на обочине дороги младенца в Новосибирской области, сообщает СК РФ.Новорожденную девочку нашли в коробке на обочине автодороги вблизи села Сосновка Новосибирского района вечером 7 января. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Полицейские и следователи разыскивают преступников. Как выяснилось, подростки нашли ребенка вовремя – девочка не успела получить обморожений, ее жизни ничего не угрожает."Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка… обнаружили коробку, где находился новорождённый ребёнок, проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь", - говорится в сообщении.Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам Следственного комитета.Накануне представители регионального следственного управления навестили девочку, находящуюся под медицинским наблюдением в больнице, угрозы ее жизни и здоровью нет.

https://ria.ru/20220110/mladenets-1767111208.html

новосибирская область

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происшествия, общество, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия