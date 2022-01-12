СК наградит подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца
В СК поручили наградить подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить подростков, которые обнаружили брошенного в коробке на обочине дороги младенца в Новосибирской области, сообщает СК РФ.
Новорожденную девочку нашли в коробке на обочине автодороги вблизи села Сосновка Новосибирского района вечером 7 января. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Полицейские и следователи разыскивают преступников. Как выяснилось, подростки нашли ребенка вовремя – девочка не успела получить обморожений, ее жизни ничего не угрожает.
10 января, 09:57В Новосибирской области нашли брошенного в коробке младенца
"Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка… обнаружили коробку, где находился новорождённый ребёнок, проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь", - говорится в сообщении.
Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам Следственного комитета.
Накануне представители регионального следственного управления навестили девочку, находящуюся под медицинским наблюдением в больнице, угрозы ее жизни и здоровью нет.