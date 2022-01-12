19:25 12.01.2022 (обновлено: 20:23 12.01.2022)
НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: НАТО не собирается учитывать интересы других стран
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", - сказал Грушко.
"Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", - сказал Грушко.