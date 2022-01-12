https://ria.ru/20220112/nato-1767557132.html

НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко

НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко

Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:25

2022-01-12T19:25

2022-01-12T20:23

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", - сказал Грушко.

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в мире, нато, москва, александр грушко, совет россия-нато, россия