19:05 12.01.2022 (обновлено: 19:28 12.01.2022)
В Минобороны назвали нерасширение НАТО ключевым вопросом
В Минобороны назвали нерасширение НАТО за счет Украины и других стран ключевым вопросом
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ключевой вопрос в отношениях РФ и НАТО - ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания "контингентов передового базирования", сообщили в Минобороны России.
"Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются... ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди ключевых вопросов, которые необходимо прорабатывать, - гарантии нерасширения НАТО за счет Украины и других стран. А также обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, "поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте".
"Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются... ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди ключевых вопросов, которые необходимо прорабатывать, - гарантии нерасширения НАТО за счет Украины и других стран. А также обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, "поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте".