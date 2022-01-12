https://ria.ru/20220112/nato-1767517425.html

В миссии США заявили о готовности НАТО к диалогу и дипломатии

В миссии США заявили о готовности НАТО к диалогу и дипломатии - РИА Новости, 12.01.2022

В миссии США заявили о готовности НАТО к диалогу и дипломатии

Союзники по НАТО намерены проявлять единство в "сдерживании дальнейшей агрессии против Украины", оставаясь при этом "открытыми для конструктивного диалога и... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:17

2022-01-12T16:17

2022-01-12T16:52

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО намерены проявлять единство в "сдерживании дальнейшей агрессии против Украины", оставаясь при этом "открытыми для конструктивного диалога и дипломатии", сообщили в миссии США при Североатлантическом альянсе.В миссии также подчеркнули, что Совет РФ - НАТО - "важная платформа для диалога".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/nato-1767521976.html

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в мире, сша, нато, совет россия-нато, россия