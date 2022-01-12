https://ria.ru/20220112/mvd-1767445279.html

В Тамбовской области осудили торговцев поддельным алкоголем

В Тамбовской области осудили торговцев поддельным алкоголем - РИА Новости, 12.01.2022

В Тамбовской области осудили торговцев поддельным алкоголем

Суд в Тамбовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину и женщину, закупивших почти 5 тысяч бутылок поддельного алкоголя для торговли,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:09

2022-01-12T10:09

2022-01-12T10:09

происшествия

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину и женщину, закупивших почти 5 тысяч бутылок поддельного алкоголя для торговли, сообщает управление МВД по региону.Следствием установлено, что в конце 2020 года, перед новогодними праздниками, жители Токаревского района - мужчина 1965 года рождения и женщина 1985 года рождения - приобрели фальсифицированную алкогольную продукцию."Данная немаркированная продукция была приобретена с целью дальнейшего сбыта и заработка... Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, продать алкогольную продукцию они не успели. Сотрудниками полиции было изъято 4982 бутылки нелицензированного товара, общая стоимость которых была оценена почти в 1 миллион рублей, что соответствует крупному размеру", - говорится в сообщении.Было возбуждено дело по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, группой лиц по предварительному сговору". Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы."Суд назначил наказание для обоих подсудимых в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Также суд постановил уничтожить изъятую фальсифицированную алкогольную продукцию", - сообщает полиция.В России в наступившем году произошли уже два случая массовой гибели людей в результате отравления суррогатным алкоголем: в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе скончались по 9 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/ubiystvo-1767362179.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, россия