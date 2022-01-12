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В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19

В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022

В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19

В регионы России планируется поставить 3 миллиона тест-систем на COVID, готовится решение выделить 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии на новые... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:34

2022-01-12T11:34

2022-01-12T11:51

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В регионы России планируется поставить 3 миллиона тест-систем на COVID, готовится решение выделить 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии на новые экспресс-тесты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Раннее выявление заболевания позволяет предотвратить распространение инфекции и оказать своевременную помощь и лечение. Правительством выделены средства для поставки в регионы тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19 для дифференциальной диагностики из-за схожести симптомов ковида, гриппа, ангины и иных простудных заболеваний. В ближайшее время планируется поставить 3 миллиона тест-систем. Сейчас уже поставлено 810 тысяч тест-систем в 25 регионах страны, и готовится новое решение правительства о выделение средств для поставки тест-систем в регионы по 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии в 2022 года", - сказала Голикова.

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