https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767463657.html
В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19
В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19
В регионы России планируется поставить 3 миллиона тест-систем на COVID, готовится решение выделить 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии на новые... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:34
2022-01-12T11:34
2022-01-12T11:51
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В регионы России планируется поставить 3 миллиона тест-систем на COVID, готовится решение выделить 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии на новые экспресс-тесты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Раннее выявление заболевания позволяет предотвратить распространение инфекции и оказать своевременную помощь и лечение. Правительством выделены средства для поставки в регионы тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19 для дифференциальной диагностики из-за схожести симптомов ковида, гриппа, ангины и иных простудных заболеваний. В ближайшее время планируется поставить 3 миллиона тест-систем. Сейчас уже поставлено 810 тысяч тест-систем в 25 регионах страны, и готовится новое решение правительства о выделение средств для поставки тест-систем в регионы по 3,5 миллиона рублей в месяц в первом полугодии в 2022 года", - сказала Голикова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:34 12.01.2022 (обновлено: 11:51 12.01.2022)
В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем на COVID-19
В регионы планируют поставить три миллиона тест-систем для диагностики коронавируса