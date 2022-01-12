https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767461594.html
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, заявил Путин
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2022
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, заявил Путин
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, в США и в европейских странах фиксируются очень высокие темпы распространения инфекции, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:29
2022-01-12T11:29
2022-01-12T11:41
распространение коронавируса
владимир путин
общество
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Коронавирус не оставляет в покое весь мир, в США и в европейских странах фиксируются очень высокие темпы распространения инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Она (инфекция - прим. ред.) нас не оставляет в покое, не только нас - весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в США - свыше миллиона заболевших (в сутки - прим. ред), это просто потрясающе, 1,3 миллиона уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html
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владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:29 12.01.2022 (обновлено: 11:41 12.01.2022)
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, заявил Путин
Президент Путин: коронавирус не оставляет мир в покое, в США и Европе много заболевших