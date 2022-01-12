https://ria.ru/20220112/kontingenty-1767555707.html
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингентов в Европе
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингентов в Европе - РИА Новости, 12.01.2022
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингентов в Европе
Ключевой вопрос в отношениях РФ и НАТО - ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания "контингентов передового базирования", сообщили в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:16
2022-01-12T19:16
2022-01-12T19:40
европа
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ключевой вопрос в отношениях РФ и НАТО - ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания "контингентов передового базирования", сообщили в Минобороны России."Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются... ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования", - говорится в сообщении.Кроме того, среди ключевых вопросов, которые необходимо прорабатывать, - гарантии нерасширения НАТО за счет Украины и других стран. А также обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, "поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте".
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европа, нато, россия, в мире, украина
19:16 12.01.2022 (обновлено: 19:40 12.01.2022)
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингентов в Европе
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингента передового базирования в Европе