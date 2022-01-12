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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/kartina-1767313767.html
Копия картины фламандского живописца оказалась шедевром XVII века
Копия картины фламандского живописца оказалась шедевром XVII века - РИА Новости, 12.01.2022
Копия картины фламандского живописца оказалась шедевром XVII века
Историк искусств Кристофер Райт, который несколько десятилетий назад приобрел копию картины фламандского художника Антониса Ван Дейка, недавно понял, что она... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T07:14
2022-01-12T10:14
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Историк искусств Кристофер Райт, который несколько десятилетий назад приобрел копию картины фламандского художника Антониса Ван Дейка, недавно понял, что она может быть оригиналом, сообщает The Guardian. Речь о портрете испанской инфанты Изабеллы Клары Евгении. "Копию" этой работы Райт приобрел для себя в 1970-х годах всего за 65 фунтов. Тогда он был уверен, что это одна из многочисленных версий в различных форматах. Картина много лет висела в гостиной эксперта, пока к нему в гости не зашел Колин Харрисон, старший куратор отдела европейского искусства в Музее Эшмола в Оксфорде. Он первым предположил, что портрет может принадлежать кисти Ван Дейка, и был написан в первой половине XVII века.Только после этого Кристофер Райт присмотрелся к портрету более внимательно, особенно к рукам. Искусствовед заметил, что художник писал с натуры после чего и сделал вывод о подлинности полотна. Вдохновленный словами Харрисона и собственными наблюдениями Райт отнес картину в лондонский Институт искусства Курто, где полотно дополнительно исследовали и отреставрировали. Эксперты отметили, что Антонис Ван Дейк в своей мастерской вместе с учениками создал много таких портретов, поэтому "очень сложно" определить, где писал знаменитый живописец, а где его помощники. Считается, что портрет инфанты датируется периодом между 1628 и 1632 годами. Тогда Антонис Ван Дейк работал в Англии на короля Якова I. По оценкам Кристофера Райта, портрет инфанты может стоить около сорока тысяч фунтов. Хотя многие работы Ван Дейка продавались и за семизначные суммы.Сейчас владелец полотна, который за свою полувековую карьеру обнаружил в государственных и частных коллекциях немало картин старых мастеров, в том числе портрет Джорджа Стаббса, шутит, что несмотря на специфику своей работы, не заметил шедевр в собственном доме.Теперь, осознав ценность картины, он хочет, чтобы она досталась государственному учреждению. Кристофер Райт планирует передать портрет инфанты музею Кэннон-Холл в Барнсли.
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искусство, новости культуры, оксфорд, лондон, англия
07:14 12.01.2022 (обновлено: 10:14 12.01.2022)
 
Копия картины фламандского живописца оказалась шедевром XVII века

Искусствовед обнаружил, что копия полотна Антониса Ван Дейка может быть оригиналом

© Public domainИнфанта Изабелла Клара Евгения. Ван Дейк, 1627
Инфанта Изабелла Клара Евгения. Ван Дейк, 1627
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Историк искусств Кристофер Райт, который несколько десятилетий назад приобрел копию картины фламандского художника Антониса Ван Дейка, недавно понял, что она может быть оригиналом, сообщает The Guardian.
Речь о портрете испанской инфанты Изабеллы Клары Евгении. "Копию" этой работы Райт приобрел для себя в 1970-х годах всего за 65 фунтов. Тогда он был уверен, что это одна из многочисленных версий в различных форматах.

"Я купил полотно в западном Лондоне у одного торговца", — вспоминал искусствовед.

Картина много лет висела в гостиной эксперта, пока к нему в гости не зашел Колин Харрисон, старший куратор отдела европейского искусства в Музее Эшмола в Оксфорде. Он первым предположил, что портрет может принадлежать кисти Ван Дейка, и был написан в первой половине XVII века.
Только после этого Кристофер Райт присмотрелся к портрету более внимательно, особенно к рукам. Искусствовед заметил, что художник писал с натуры после чего и сделал вывод о подлинности полотна.
Вдохновленный словами Харрисона и собственными наблюдениями Райт отнес картину в лондонский Институт искусства Курто, где полотно дополнительно исследовали и отреставрировали.
Эксперты отметили, что Антонис Ван Дейк в своей мастерской вместе с учениками создал много таких портретов, поэтому "очень сложно" определить, где писал знаменитый живописец, а где его помощники.

"Пока можно сказать, что портрет был создан в мастерской Ван Дейка и завершен при его жизни и под его наблюдением", — заключили специалисты.

Считается, что портрет инфанты датируется периодом между 1628 и 1632 годами. Тогда Антонис Ван Дейк работал в Англии на короля Якова I.
По оценкам Кристофера Райта, портрет инфанты может стоить около сорока тысяч фунтов. Хотя многие работы Ван Дейка продавались и за семизначные суммы.
Сейчас владелец полотна, который за свою полувековую карьеру обнаружил в государственных и частных коллекциях немало картин старых мастеров, в том числе портрет Джорджа Стаббса, шутит, что несмотря на специфику своей работы, не заметил шедевр в собственном доме.
Теперь, осознав ценность картины, он хочет, чтобы она досталась государственному учреждению. Кристофер Райт планирует передать портрет инфанты музею Кэннон-Холл в Барнсли.
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