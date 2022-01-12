https://ria.ru/20220112/kaliy-1767520205.html

В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия

В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия - РИА Новости, 12.01.2022

В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия

Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:33

2022-01-12T16:33

2022-01-12T17:40

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года, заявил журналистам в среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис."Оценив все обстоятельства (правительство – ред.) решило, что договор (между "Беларуськалием" и ЛЖД – ред.) не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать", - сказал он.При этом Скуодис отметил, что разрыв договора не дает гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится окончательно."Разрыв договора ЛЖД с "Беларуськалием" - это только одна из множества деталей во всей схеме перевозки удобрений. Гарантии, что удобрения не будут перевозиться после прекращения перевозки в соответствии с данным договором, сейчас нет", - сказал он.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html

https://ria.ru/20220110/litva-1767211949.html

https://ria.ru/20220104/tranzit-1766574231.html

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литва, в мире, сша, белоруссия, беларуськалий, санкции, гитанас науседа