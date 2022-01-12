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В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия
В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия - РИА Новости, 12.01.2022
В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия
Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:33
2022-01-12T17:40
литва
в мире
сша
белоруссия
беларуськалий
санкции
гитанас науседа
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года, заявил журналистам в среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис."Оценив все обстоятельства (правительство – ред.) решило, что договор (между "Беларуськалием" и ЛЖД – ред.) не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать", - сказал он.При этом Скуодис отметил, что разрыв договора не дает гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится окончательно."Разрыв договора ЛЖД с "Беларуськалием" - это только одна из множества деталей во всей схеме перевозки удобрений. Гарантии, что удобрения не будут перевозиться после прекращения перевозки в соответствии с данным договором, сейчас нет", - сказал он.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html
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литва, в мире, сша, белоруссия, беларуськалий, санкции, гитанас науседа
16:33 12.01.2022 (обновлено: 17:40 12.01.2022)
 
В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия

Правительство Литвы: страна расторгнет контракт на перевозку белорусского калия 1 февраля

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года, заявил журналистам в среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.
"Оценив все обстоятельства (правительство – ред.) решило, что договор (между "Беларуськалием" и ЛЖД – ред.) не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать", - сказал он.
Вид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"
При этом Скуодис отметил, что разрыв договора не дает гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится окончательно.
"Разрыв договора ЛЖД с "Беларуськалием" - это только одна из множества деталей во всей схеме перевозки удобрений. Гарантии, что удобрения не будут перевозиться после прекращения перевозки в соответствии с данным договором, сейчас нет", - сказал он.
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10 января, 18:21
В Литве раскрыли план военной поддержки Украины
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 19:21
Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву
 
ЛитваВ миреСШАБелоруссияБеларуськалийСанкцииГитанас Науседа
 
 
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