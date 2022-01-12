16:33 12.01.2022 (обновлено: 17:40 12.01.2022)
В Литве заявили о прекращении контракта на перевозку белорусского калия
Правительство Литвы: страна расторгнет контракт на перевозку белорусского калия 1 февраля
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года, заявил журналистам в среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.
"Оценив все обстоятельства (правительство – ред.) решило, что договор (между "Беларуськалием" и ЛЖД – ред.) не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать", - сказал он.
24 декабря 2021, 14:42В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"
При этом Скуодис отметил, что разрыв договора не дает гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится окончательно.
"Разрыв договора ЛЖД с "Беларуськалием" - это только одна из множества деталей во всей схеме перевозки удобрений. Гарантии, что удобрения не будут перевозиться после прекращения перевозки в соответствии с данным договором, сейчас нет", - сказал он.
10 января, 18:21В Литве раскрыли план военной поддержки Украины
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.