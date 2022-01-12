https://ria.ru/20220112/gosdep-1767576876.html

В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни

В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, затрагивая тему будущих контактов между представителями Москвы и Вашингтона, сообщил, что США рассчитывают... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:27

2022-01-12T22:27

2022-01-12T23:10

сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, затрагивая тему будущих контактов между представителями Москвы и Вашингтона, сообщил, что США рассчитывают продолжить переговоры с РФ в предстоящие дни и надеются на дальнейшую совместную работу по накопившимся проблемам.США рассчитывают, что президент России Владимир Путин по итогам проходящих на этой неделе переговоров с Западом сделает выбор в пользу мира и безопасности, заявил Нед Прайс."Мы ожидаем, что российские делегации на диалоге о стратегической стабильности, в Совете НАТО-Россия и завтра в ОБСЕ доложат президенту Путину, который, как мы надеемся, выберет мир и безопасность", - сказал Прайс журналистам на брифинге в Вашингтоне.Он добавил, что США и их союзники отдают предпочтение дипломатии и диалогу.Прайс вновь заявил, что Россия может распространять дезинформацию относительно итогов переговоров с западными странами, чтобы "оправдать собственное поведение и потенциально создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/trass-1767577244.html

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сша, в мире, киев, владимир путин, дмитрий песков, нато, обсе, нед прайс, россия