https://ria.ru/20220112/golikova-1767464425.html
Голикова заявила о снижении смертности в России
Голикова заявила о снижении смертности в России - РИА Новости, 12.01.2022
Голикова заявила о снижении смертности в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в целом по России. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:37
2022-01-12T11:37
2022-01-12T12:14
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в целом по России."В целом по стране в связи и со снижением заболеваемости, и с проводимой вакцинацией мы отмечаем снижение смертности", - сказала она на совещании у президента страны.Вице-премьер добавила, что смертность в декабре 2021 года снизилась на 16,4% в сравнении с ноябрем."Мы отмечаем снижении смертности, по оперативным данным, в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года смертность снизилась на 16,4%, по сравнению с декабрем 2020 года - на 11,6%.Сейчас мы видим по 10 дням, хотя это сверхоперативные данные, но по 10 дням января 2022 года снижение смертности по сравнению с январем прошлого года такими же 10 днями составляет 24,5%", - сказала Голикова.Она отметила, что очень важно сохранить эту тенденцию.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
11:37 12.01.2022 (обновлено: 12:14 12.01.2022)
Голикова заявила о снижении смертности в России
Вице-премьер Голикова: начало января показывает снижение смертности в России на 24,5%
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила о снижении смертности в целом по России
.
"В целом по стране в связи и со снижением заболеваемости, и с проводимой вакцинацией мы отмечаем снижение смертности", - сказала она на совещании у президента страны.
Вице-премьер добавила, что смертность в декабре 2021 года снизилась на 16,4% в сравнении с ноябрем.
"Мы отмечаем снижении смертности, по оперативным данным, в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года смертность снизилась на 16,4%, по сравнению с декабрем 2020 года - на 11,6%.
Сейчас мы видим по 10 дням, хотя это сверхоперативные данные, но по 10 дням января 2022 года снижение смертности по сравнению с январем прошлого года такими же 10 днями составляет 24,5%", - сказала Голикова.
Она отметила, что очень важно сохранить эту тенденцию.