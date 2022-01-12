https://ria.ru/20220112/gazifikatsiya-1767470112.html
Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72%, заявил Новак
Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72%, заявил Новак - РИА Новости, 12.01.2022
Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72%, заявил Новак
Уровень газификации России по итогам прошлого года составил 72%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:03
2022-01-12T12:03
2022-01-12T15:14
россия
экономика
общество
природный газ
владимир путин
александр новак
жкх
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень газификации России по итогам прошлого года составил 72%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%", - рассказал он в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Так, на сегодня природным газом снабжены 78 субъектов России. Газифицировано 43 миллиона квартир и домовладений в 48 тысячах населенных пунктов, добавил Новак.Также, по его словам, в газификацию страны до 2025 года планируется вложить почти 800 миллиардов рублей, обеспечить газом более 3600 населенных пунктов, перевести на газ 3200 котельных и построить 24 тысячи межпоселковых газопроводов.По итогам 2020 года уровень газификации страны составлял примерно 71%. При этом согласно госпрограмме России "Развитие энергетики", плановый показатель на 2021 год составлял 72,2%, на 2022 год - 73%, а на 2024 год - 74,7%.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).
https://ria.ru/20220102/gazprom-1766423898.html
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россия, экономика, общество, природный газ, владимир путин, александр новак, жкх
12:03 12.01.2022 (обновлено: 15:14 12.01.2022)
Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72%, заявил Новак
Вице-премьер Новак: уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72%
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Уровень газификации России
по итогам прошлого года составил 72%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
.
"Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%", - рассказал он в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Так, на сегодня природным газом снабжены 78 субъектов России. Газифицировано 43 миллиона квартир и домовладений в 48 тысячах населенных пунктов, добавил Новак.
Также, по его словам, в газификацию страны до 2025 года планируется вложить почти 800 миллиардов рублей, обеспечить газом более 3600 населенных пунктов, перевести на газ 3200 котельных и построить 24 тысячи межпоселковых газопроводов.
По итогам 2020 года уровень газификации страны составлял примерно 71%. При этом согласно госпрограмме России "Развитие энергетики", плановый показатель на 2021 год составлял 72,2%, на 2022 год - 73%, а на 2024 год - 74,7%.
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).