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Премьер Молдавии рассказала о переговорах с "Газпромом"
Премьер Молдавии рассказала о переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 12.01.2022
Премьер Молдавии рассказала о переговорах с "Газпромом"
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что переговоры с "Газпромом" об отсрочке январского платежа за газ продолжаются, власти... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:26
2022-01-12T18:26
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что переговоры с "Газпромом" об отсрочке январского платежа за газ продолжаются, власти прилагают усилия, чтобы не допустить прекращения поставок топлива.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном."Переговоры "Молдовагаза" и "Газпрома" пока продолжаются, однако правительство рассматривает и другие шаги, чтобы избежать прекращения поставок газа. Нужно попытаться использовать все коммерческие решения, только после этого может вмешаться правительство", - заявила Гаврилица.При этом она выразила уверенность, что "Молдовагаз" и власти страны сумеют найти выход из сложившейся ситуации. Гаврилица добавила, что все ответственные за этот вопрос лица в правительстве справляются со своими обязанностями, поэтому речи о чьей-либо отставке из-за газового кризиса не идет."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигали тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220110/gaz-1767151735.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
18:26 12.01.2022
 
Премьер Молдавии рассказала о переговорах с "Газпромом"

Премьер Молдавии Гаврилица: Кишинев попросил "Газпром" об отсрочке январского платежа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что переговоры с "Газпромом" об отсрочке январского платежа за газ продолжаются, власти прилагают усилия, чтобы не допустить прекращения поставок топлива.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:59
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"
"Переговоры "Молдовагаза" и "Газпрома" пока продолжаются, однако правительство рассматривает и другие шаги, чтобы избежать прекращения поставок газа. Нужно попытаться использовать все коммерческие решения, только после этого может вмешаться правительство", - заявила Гаврилица.
При этом она выразила уверенность, что "Молдовагаз" и власти страны сумеют найти выход из сложившейся ситуации. Гаврилица добавила, что все ответственные за этот вопрос лица в правительстве справляются со своими обязанностями, поэтому речи о чьей-либо отставке из-за газового кризиса не идет.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигали тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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