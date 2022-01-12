https://ria.ru/20220112/dtp-1767430777.html
В ДТП с автомобилем ритуальной службы в Приангарье погибли три человека
В ДТП с автомобилем ритуальной службы в Приангарье погибли три человека - РИА Новости, 12.01.2022
В ДТП с автомобилем ритуальной службы в Приангарье погибли три человека
В Иркутской области при столкновении большегруза и автомобиля "Газель", принадлежащего ритуальной службе, погибли три человека, еще два госпитализированы,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T05:32
2022-01-12T05:32
2022-01-12T12:21
происшествия
дтп
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области при столкновении большегруза и автомобиля "Газель", принадлежащего ритуальной службе, погибли три человека, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД Приангарья.В Усольском районе сотрудники ГИБДД работают на месте столкновения автомобиля "Газель", принадлежащего ритуальной службе, и большегруза Volvo. ДТП произошло утром в среду на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", в районе деревни Старая Ясачная.Экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий аварии и обеспечивают безопасность движения на участке трассы.
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происшествия, дтп, иркутск, иркутская область
05:32 12.01.2022 (обновлено: 12:21 12.01.2022)
В ДТП с автомобилем ритуальной службы в Приангарье погибли три человека
В ДТП с автомобилем ритуальной службы и большегрузом в Приангарье погибли три человека