Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19

"У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию - прим.ред.), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух миллионов. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее", - сказал Путин на совещании с кабмином в среду.