https://ria.ru/20220112/dispanserizatsiya-1767468427.html
Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19
Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:53
2022-01-12T11:53
2022-01-12T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
углубленная диспансеризация
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом."У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию - прим.ред.), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух миллионов. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее", - сказал Путин на совещании с кабмином в среду.
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коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, углубленная диспансеризация
11:53 12.01.2022 (обновлено: 12:05 12.01.2022)
Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19
Путин призвал обратить особое внимание на углубленную диспансеризацию перенесших COVID-19