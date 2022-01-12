19:21 12.01.2022 (обновлено: 20:27 12.01.2022)
Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе
Замглавы МИД Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, Россия изложила взгляд на преодоление кризиса в сфере европейской безопасности.
"Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.