Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/degradatsiya-1767556047.html
Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе
Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе
Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:21
2022-01-12T20:27
нато
россия
в мире
сша
йенс столтенберг
бельгия
александр грушко
александр фомин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767565282_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc2f315d909505453c861f0f6cab080.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, Россия изложила взгляд на преодоление кризиса в сфере европейской безопасности."Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220112/nato-1767557132.html
https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html
россия
сша
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Грушко подвел итоги заседания Совета Россия-НАТО
Россия начнет контрсдерживание НАТО, если альянс переходит к политике сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания", - сказал он по итогам заседания Совета Росси-НАТО.
2022-01-12T19:21
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767565282_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_adad51428beca1a8e7fab533d16fe96f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, в мире, сша, йенс столтенберг, бельгия, александр грушко, александр фомин, совет россия-нато, брюссель
19:21 12.01.2022 (обновлено: 20:27 12.01.2022)
 
Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе

Замглавы МИД Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, Россия изложила взгляд на преодоление кризиса в сфере европейской безопасности.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 19:25
НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко
"Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 19:04
НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Вчера, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
НАТОРоссияВ миреСШАЙенс СтолтенбергБельгияАлександр ГрушкоАлександр ФоминСовет Россия-НАТОБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Госдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против Украины
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
22:22"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лента новостейМолния
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕГосдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против УкраиныГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России "Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых