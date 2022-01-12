https://ria.ru/20220112/degradatsiya-1767556047.html

Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе

Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко: Россия обсудила с НАТО деградацию архитектуры безопасности в Европе

Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:21

2022-01-12T19:21

2022-01-12T20:27

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александр грушко

александр фомин

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Стороны на заседании Совета РФ-НАТО проанализировали факторы, влияющие на деградацию в архитектуре безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, Россия изложила взгляд на преодоление кризиса в сфере европейской безопасности."Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ria.ru/20220112/nato-1767557132.html

https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html

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Грушко подвел итоги заседания Совета Россия-НАТО Россия начнет контрсдерживание НАТО, если альянс переходит к политике сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания", - сказал он по итогам заседания Совета Росси-НАТО. 2022-01-12T19:21 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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