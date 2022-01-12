https://ria.ru/20220112/chernogoriya-1767496568.html
Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов
Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов - РИА Новости, 12.01.2022
Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов
Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:14
2022-01-12T15:14
2022-01-12T15:14
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, сообщает АТОР.По словам министра здравоохранения Елены Боровинич-Бойович, принятые перед Новым годом меры помогли улучшить эпидемиологическую обстановку. Это позволило открыть границы для туристов, не прошедших вакцинацию от коронавируса.С 2 по 12 января 2022 года попасть в страну могли только привитые и переболевшие. С 13 января въезд разрешен при наличии сертификата об иммунизации не старше шести месяцев ("Спутник V" одобрен), справки о перенесенном заболевании, ПЦР или экспресс-теста на антиген.Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией до сих пор не возобновлено, однако, как отмечают в посольстве РФ, это не останавливает российских туристов. С июля по сентябрь 2021 года в стране побывало более 75 тысяч наших соотечественников, что в 10 раз больше, чем в 2020-м.
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черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест
Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов
Черногория начнет пускать непривитых путешественников с 13 января
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, сообщает
АТОР.
По словам министра здравоохранения Елены Боровинич-Бойович, принятые перед Новым годом меры помогли улучшить эпидемиологическую обстановку. Это позволило открыть границы для туристов, не прошедших вакцинацию от коронавируса.
С 2 по 12 января 2022 года попасть в страну могли только привитые и переболевшие. С 13 января въезд разрешен при наличии сертификата об иммунизации не старше шести месяцев ("Спутник V" одобрен), справки о перенесенном заболевании, ПЦР или экспресс-теста на антиген.
Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией до сих пор не возобновлено, однако, как отмечают в посольстве РФ, это не останавливает российских туристов. С июля по сентябрь 2021 года в стране побывало более 75 тысяч наших соотечественников, что в 10 раз больше, чем в 2020-м.