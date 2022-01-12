https://ria.ru/20220112/chernogoriya-1767496568.html

Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов

Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов - РИА Новости, 12.01.2022

Черногория снова открывает въезд для непривитых туристов

Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:14

2022-01-12T15:14

2022-01-12T15:14

туризм

черногория

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/41/1497934167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58e2c646d9add1fef70381720b162911.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, сообщает АТОР.По словам министра здравоохранения Елены Боровинич-Бойович, принятые перед Новым годом меры помогли улучшить эпидемиологическую обстановку. Это позволило открыть границы для туристов, не прошедших вакцинацию от коронавируса.С 2 по 12 января 2022 года попасть в страну могли только привитые и переболевшие. С 13 января въезд разрешен при наличии сертификата об иммунизации не старше шести месяцев ("Спутник V" одобрен), справки о перенесенном заболевании, ПЦР или экспресс-теста на антиген.Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией до сих пор не возобновлено, однако, как отмечают в посольстве РФ, это не останавливает российских туристов. С июля по сентябрь 2021 года в стране побывало более 75 тысяч наших соотечественников, что в 10 раз больше, чем в 2020-м.

https://ria.ru/20220112/turoperatory-1767446245.html

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест