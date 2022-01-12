В Польше посоветовали обследовать беглого солдата Чечко у психиатра
Польские военные посоветовали белорусам обследовать беглого солдата Чечко у психиатра
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польские военные посоветовали белорусским следователям обследовать беглого солдата Эмиля Чечко у психиатра.
Ранее в Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Эмилю Чечко известно об убийстве более 240 мигрантов. В ведомстве отметили, что исходя из данных, полученных от Чечко, в МИД Белоруссии направлена просьба проинформировать о произошедшем международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока и Афганистана. Также Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.
"Мы бы посоветовали обследовать этого человека у психиатра, если он действительно дает такие показания", - заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны Польши.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до десяти лет заключения, он объявлен в розыск.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
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