https://ria.ru/20220112/blagoustroystvo-1767440104.html
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:23
2022-01-12T09:23
2022-01-12T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта."В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
https://ria.ru/20220112/moskva-1767435646.html
https://ria.ru/20220111/mtsd-1767281473.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_052e30a3c9eab88b0e265d502b81aeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:23 12.01.2022 (обновлено: 10:09 12.01.2022)
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
В Москве завершили работы по благоустройству территории возле вокзала "Восточный"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы
завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта.
"В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.