https://ria.ru/20220112/blagoustroystvo-1767440104.html

В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 12.01.2022

В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:23

2022-01-12T09:23

2022-01-12T10:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта."В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.

https://ria.ru/20220112/moskva-1767435646.html

https://ria.ru/20220111/mtsd-1767281473.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы