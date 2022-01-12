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В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:23
2022-01-12T10:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта."В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
https://ria.ru/20220112/moskva-1767435646.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:23 12.01.2022 (обновлено: 10:09 12.01.2022)
 
В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

В Москве завершили работы по благоустройству территории возле вокзала "Восточный"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВокзальный комплекс Восточный
Вокзальный комплекс Восточный - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вокзальный комплекс Восточный
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный", сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта.
"В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
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