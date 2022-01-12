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В МИД призвали НАТО осознать серьезность проблем безопасности в Европе
В МИД призвали НАТО осознать серьезность проблем безопасности в Европе - РИА Новости, 12.01.2022
В МИД призвали НАТО осознать серьезность проблем безопасности в Европе
Замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО заявил, что на данном этапе важно, чтобы понимание серьезности проблем безопасности дошло до РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:18
2022-01-12T20:18
в мире
сша
йенс столтенберг
бельгия
александр грушко
александр фомин
нато
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО заявил, что на данном этапе важно, чтобы понимание серьезности проблем безопасности дошло до всех."Я не стал бы говорить сейчас об ожиданиях, я бы стал говорить о том, что на этом этапе важно, чтобы понимание серьезности ситуации в сфере безопасности дошло до всех. Я думаю, что в этом смысле сегодняшняя встреча важна", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220112/nato-1767561228.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, бельгия, александр грушко, александр фомин, нато, совет россия-нато, россия
20:18 12.01.2022
 
В МИД призвали НАТО осознать серьезность проблем безопасности в Европе

Замглавы МИД Грушко: важно, чтобы все стороны осознали серьезность проблем безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО заявил, что на данном этапе важно, чтобы понимание серьезности проблем безопасности дошло до всех.
"Я не стал бы говорить сейчас об ожиданиях, я бы стал говорить о том, что на этом этапе важно, чтобы понимание серьезности ситуации в сфере безопасности дошло до всех. Я думаю, что в этом смысле сегодняшняя встреча важна", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
19:55
Россия не позволит диктовать условия присутствия при НАТО, заявили в МИД
Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.
Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:07
Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО, заявил Грушко
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреСШАЙенс СтолтенбергБельгияАлександр ГрушкоАлександр ФоминНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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