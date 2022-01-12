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Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко

Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко

Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:39

москва

россия

в мире

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", - сказал Грушко.

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москва, россия, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато