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Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко
Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко
Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:24
2022-01-12T19:24
2022-01-12T19:39
москва
россия
в мире
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия твердо исходит из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, а попытки построить такую систему без Москвы обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", - сказал Грушко.
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РИА Новости
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москва, россия, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато
19:24 12.01.2022 (обновлено: 19:39 12.01.2022)
Россия не даст построить безопасность против и без себя, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: попытки построить безопасность против и без России обречены на провал