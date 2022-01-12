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Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности
Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что РФ и Запад должны "вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе", создать более эффективные... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:14
2022-01-12T12:14
2022-01-12T12:43
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что РФ и Запад должны "вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе", создать более эффективные механизмы урегулирования кризисов."Первая задача (переговоров с Россией по безопасности – ред.) состоит в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, вытекающим из Хельсинского акта, Парижской хартии, Венского документа. Во-вторых, необходимо создать более эффективный механизм урегулирования кризисов", - написал Боррель в своем блоге.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
12:14 12.01.2022 (обновлено: 12:43 12.01.2022)
Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности