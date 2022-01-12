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В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя
В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя - РИА Новости, 12.01.2022
В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя
Экс-глава администрации Ставрополя задержан в аэропорту Минска, он предъявил паспорт с признаками подделки, сообщили в среду в пресс-службе госпогранкомитета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:36
2022-01-12T13:47
происшествия
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Экс-глава администрации Ставрополя задержан в аэропорту Минска, он предъявил паспорт с признаками подделки, сообщили в среду в пресс-службе госпогранкомитета Белоруссии."В Национальном аэропорту "Минск" 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета.По информации ведомства, у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен."Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом", - пояснили в комитете.По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он передан сотрудникам Следственного комитета.
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происшествия, белоруссия, в мире, россия
12:36 12.01.2022 (обновлено: 13:47 12.01.2022)
 
В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

В аэропорту Минска задержали ранее судимого экс-главу администрации Ставрополя

© Пограничный комитет БелоруссииПроверка паспорта экс-главы администрации Ставрополя с признаками подделки в аэропорту "Минск". Кадр видео
Проверка паспорта экс-главы администрации Ставрополя с признаками подделки в аэропорту Минск. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
Проверка паспорта экс-главы администрации Ставрополя с признаками подделки в аэропорту "Минск". Кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Экс-глава администрации Ставрополя задержан в аэропорту Минска, он предъявил паспорт с признаками подделки, сообщили в среду в пресс-службе госпогранкомитета Белоруссии.
"В Национальном аэропорту "Минск" 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета.
По информации ведомства, у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен.
"Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом", - пояснили в комитете.
По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он передан сотрудникам Следственного комитета.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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