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Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.01.2022
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:10
2022-01-12T13:10
2022-01-12T13:10
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали более 150 образовательных учреждений, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в городском департаменте образования сообщали, что 151 школу пришлось эвакуировать в среду в Екатеринбурге. Кроме того, как рассказали РИА Новости представители вузов, также сообщения о "минировании" поступили в несколько университетов Екатеринбурга."Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в Екатеринбурге из-за ложных сообщений об акте терроризма эвакуировали более 150 общеобразовательных учреждений. По данному факту... Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Богинскому организовать процессуальную проверку, доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге
Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о минировании школ в Екатеринбурге