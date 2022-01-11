19:57 11.01.2022 (обновлено: 21:14 11.01.2022)
Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ
Захарова увидела противоречие в словах Блинкена о недопустимости силового изменения границ
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона.
"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?" — написала представитель МИД в своем телеграм-канале, комментируя высказывание госсекретаря.
"Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — заключила Захарова.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и силовых структур Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость.
Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Членство Сирии в Лиге арабских государств приостановили в ноябре 2011 года в разгар начавшегося там внутреннего кризиса. Большинство арабских стран, не добившись уступок от сирийских властей в пользу оппозиции, отозвали своих послов из Дамаска и присоединились к экономическому бойкоту страны. Саудовская Аравия, Катар и другие государства оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.
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