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Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ
Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ - РИА Новости, 11.01.2022
Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:57
2022-01-11T21:14
в мире
сша
косово
нато
мария захарова
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона.Как напомнила дипломат, глава Госдепа заявил, что одна из целей Америки на переговорах с Россией по гарантиям безопасности — защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен включил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния."Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?" — написала представитель МИД в своем телеграм-канале, комментируя высказывание госсекретаря."Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — заключила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и силовых структур Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость.Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Членство Сирии в Лиге арабских государств приостановили в ноябре 2011 года в разгар начавшегося там внутреннего кризиса. Большинство арабских стран, не добившись уступок от сирийских властей в пользу оппозиции, отозвали своих послов из Дамаска и присоединились к экономическому бойкоту страны. Саудовская Аравия, Катар и другие государства оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.
https://ria.ru/20220110/blinken-1767250431.html
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в мире, сша, косово, нато, мария захарова, энтони блинкен, россия
19:57 11.01.2022 (обновлено: 21:14 11.01.2022)
 
Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ

Захарова увидела противоречие в словах Блинкена о недопустимости силового изменения границ

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона.
Как напомнила дипломат, глава Госдепа заявил, что одна из целей Америки на переговорах с Россией по гарантиям безопасности — защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен включил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния.
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"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?" — написала представитель МИД в своем телеграм-канале, комментируя высказывание госсекретаря.
"Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и силовых структур Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость.
Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Членство Сирии в Лиге арабских государств приостановили в ноябре 2011 года в разгар начавшегося там внутреннего кризиса. Большинство арабских стран, не добившись уступок от сирийских властей в пользу оппозиции, отозвали своих послов из Дамаска и присоединились к экономическому бойкоту страны. Саудовская Аравия, Катар и другие государства оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.
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В миреСШАКосовоНАТОМария ЗахароваЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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