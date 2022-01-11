https://ria.ru/20220111/zakharova-1767402731.html

Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ

Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ - РИА Новости, 11.01.2022

Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:57

2022-01-11T19:57

2022-01-11T21:14

в мире

сша

косово

нато

мария захарова

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона.Как напомнила дипломат, глава Госдепа заявил, что одна из целей Америки на переговорах с Россией по гарантиям безопасности — защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен включил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния."Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?" — написала представитель МИД в своем телеграм-канале, комментируя высказывание госсекретаря."Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — заключила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и силовых структур Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость.Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Членство Сирии в Лиге арабских государств приостановили в ноябре 2011 года в разгар начавшегося там внутреннего кризиса. Большинство арабских стран, не добившись уступок от сирийских властей в пользу оппозиции, отозвали своих послов из Дамаска и присоединились к экономическому бойкоту страны. Саудовская Аравия, Катар и другие государства оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.

https://ria.ru/20220110/blinken-1767250431.html

https://ria.ru/20220111/rossiya-1767337868.html

https://ria.ru/20211125/serbiya-1760595000.html

сша

косово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, косово, нато, мария захарова, энтони блинкен, россия