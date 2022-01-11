https://ria.ru/20220111/vstrecha-1767408940.html
Шерман обсудила со Столтенбергом предстоящую встречу Совета Россия—НАТО
Шерман обсудила со Столтенбергом предстоящую встречу Совета Россия—НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
Шерман обсудила со Столтенбергом предстоящую встречу Совета Россия—НАТО
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом намеченные на среду переговоры с Россией и пробрифинговала всех союзников... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:48
2022-01-11T20:48
2022-01-11T21:12
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом намеченные на среду переговоры с Россией и пробрифинговала всех союзников по альянсу о российско-американской встрече в Женеве, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джуллианн Смит.Столтенберг и Шерман, по ее словам, подтвердили общую приверженность диалогу и дипломатии, а также призвали Россию к конкретным шагам в направлении деэскалации.Шерман позднее также рассказала представителям всех стран-членов НАТО об итогах женевской встречи в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности. На среду запланировано обсуждение проблематики европейской безопасности на площадке Совета РФ - НАТО.
https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html
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в мире, сша, женева (город), нато, россия, йенс столтенберг
20:48 11.01.2022 (обновлено: 21:12 11.01.2022)
Шерман обсудила со Столтенбергом предстоящую встречу Совета Россия—НАТО
Первый замгоссекретаря Шерман обсудила с генсеком Столтенбергом встречу Совета России—НАТО