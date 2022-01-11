https://ria.ru/20220111/vstrecha-1767280621.html

Грушко назвал запланированную встречу Совета Россия — НАТО неформальной

Грушко назвал запланированную встречу Совета Россия — НАТО неформальной - РИА Новости, 11.01.2022

Грушко назвал запланированную встречу Совета Россия — НАТО неформальной

Повестки предстоящей 12 января встречи Совета Россия-НАТО нет, это будет неформальное заседание, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:24

2022-01-11T10:24

2022-01-11T10:29

переговоры россия-нато

в мире

сергей рябков

александр грушко

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Повестки предстоящей 12 января встречи Совета Россия-НАТО нет, это будет неформальное заседание, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия едет в Брюссель на встречу Совета Россия-НАТО без согласованной повестки дня."Он (Рябков – ред.) абсолютно прав. Это будет неформальное заседание СРН, будет заседание в формате СРН, поскольку в Совете Россия-НАТО в результате недружественных действий НАТО на сегодняшний момент нет ни одного дипломатического представителя. Точно так же нет никаких структур, их работа заморожена, которые как раз и были предназначены для того, чтобы готовить такого рода заседание и в том числе вырабатывать повестку", - сказал Грушко журналистам.Москва исходит из того, что в выступлениях российской делегации в Брюсселе в центре будут стоять инициативы президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности, добавил дипломат.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767105503.html

https://ria.ru/20220107/nato-1766894881.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

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в мире, сергей рябков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия