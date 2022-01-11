https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767380198.html
В Татарстане 140 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19
В Татарстане 140 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
В Татарстане 140 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19
Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2 миллионов жителей Татарстана - это 94,3% населения, рассказал глава республики Рустам Минниханов на... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:44
2022-01-11T17:44
2022-01-11T17:56
общество
рустам минниханов
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2 миллионов жителей Татарстана - это 94,3% населения, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Первый компонент получили 2 миллиона 298 тысяч 642 жителя республики - это 94,3%. Вторым компонентом привито 1 миллион 863 тысячи 587 человек. Повторную вакцинацию получили 140 тысяч человек", - сказал Минниханов.Также глава Татарстана отметил, что в регионе развернуто 170 пунктов вакцинации."На 11 января 2022 года в республике выявлено 43 749 заболевших. За весь период пандемии выздоровело 36 800 человек. Мы потеряли 1497 человек. По показаниям заболевания республика составляет 1123 человека на 100 тысяч населения", - сказал Минниханов.
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общество, рустам минниханов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
17:44 11.01.2022 (обновлено: 17:56 11.01.2022)
В Татарстане 140 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19
Глава Татарстана Минниханов: 140 тысяч жителей региона ревакцинировались от COVID-19