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Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 11.01.2022
Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию против коронавируса, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:39
2022-01-11T16:39
2022-01-11T16:53
михаил мурашко
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию против коронавируса, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко."Хочу отметить, что на сегодняшний день уже почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, я уже говорил, показывает наилучшую эффективность, среди лиц старше 60 лет - это 53%. Поэтому, мы видим, сегодня у нас уже есть механизмы влияния, главное - ими воспользоваться своевременно", - отметил Мурашко.
РИА Новости
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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
16:39 11.01.2022 (обновлено: 16:53 11.01.2022)
Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Глава Минздрава Мурашко: почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса