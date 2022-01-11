https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767364979.html

Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 11.01.2022

Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию против коронавируса, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:39

2022-01-11T16:39

2022-01-11T16:53

михаил мурашко

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Почти 11 миллионов россиян прошли ревакцинацию против коронавируса, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко."Хочу отметить, что на сегодняшний день уже почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, я уже говорил, показывает наилучшую эффективность, среди лиц старше 60 лет - это 53%. Поэтому, мы видим, сегодня у нас уже есть механизмы влияния, главное - ими воспользоваться своевременно", - отметил Мурашко.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"