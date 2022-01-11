https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767344187.html
Meta потребовала от сотрудников прохождения ревакцинации от COVID-19
Meta потребовала от сотрудников прохождения ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Meta потребовала от сотрудников прохождения ревакцинации от COVID-19
Американская Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, откладывает возвращение сотрудников в офис и намерена требовать от них прохождения повторной... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:53
2022-01-11T14:53
2022-01-11T14:53
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американская Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, откладывает возвращение сотрудников в офис и намерена требовать от них прохождения повторной вакцинации от коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.В начале декабря компания объявляла о планах полностью открыть свои офисы в США к концу января. Теперь, по словам собеседника агентства, возвращение сотрудников в офис планируется 28 марта."Материнская компания Facebook Meta Platforms Inc. отложила планы по возвращению сотрудников в офис и потребует от тех, кто придет, сделать повторную прививку от COVID-19", - сообщает агентство со ссылкой на источник.Уточняется, что сотрудники Meta могут запросить удаленную работу на постоянной основе или подать заявку на продление, чтобы продолжить работу из дома в течение следующих 3-5 месяцев.
https://ria.ru/20211208/meta-1762765802.html
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в мире, сша, facebook
Meta потребовала от сотрудников прохождения ревакцинации от COVID-19
Американская компания Meta потребовала сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19