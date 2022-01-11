https://ria.ru/20220111/ukraina-1767317701.html

Источник заявил о "твердолобой" позиции США по Украине

Источник заявил о "твердолобой" позиции США по Украине - РИА Новости, 11.01.2022

Источник заявил о "твердолобой" позиции США по Украине

США сохраняют твердолобую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил РИА Новости источник в кругах, близких к... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:12

2022-01-11T13:12

2022-01-11T13:19

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россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США сохраняют твердолобую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. Ранее он заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны."Из сопряженных аспектов можно отметить (США – ред.) их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем", - сказал источник.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html

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в мире, украина, сша, нато, совет россия-нато, россия