Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
Постпред в Вене Ульянов: из-за повторения угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил западных коллег, что из-за постоянного повторения их угроза обеспечить России "последствия" может обесцениться.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также пригрозил РФ "огромными последствиями" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: "последствия, последствия, последствия"... и "они заплатят за это", - написал Ульянов в Twitter.
Постпред сказал "дорогим западным коллегам" о существовании правила: если повторять одну и ту же угрозу "1001 раз", она "обесценивается."
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.