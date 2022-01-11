https://ria.ru/20220111/ugrozy-1767254378.html

Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться

Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться - РИА Новости, 11.01.2022

Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил западных коллег, что из-за постоянного повторения их угроза обеспечить России... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:28

2022-01-11T01:28

2022-01-11T01:28

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил западных коллег, что из-за постоянного повторения их угроза обеспечить России "последствия" может обесцениться.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также пригрозил РФ "огромными последствиями" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Постпред сказал "дорогим западным коллегам" о существовании правила: если повторять одну и ту же угрозу "1001 раз", она "обесценивается."Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/predlozheniya-1767251478.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

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сша

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в мире, киев, сша, москва, дмитрий песков, нато, михаил ульянов, жозеп боррель, россия