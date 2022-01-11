13:17 11.01.2022 (обновлено: 14:08 11.01.2022)
На Сахалине мужчину заподозрили в жестоком убийстве родителей
На Сахалине обнаружили тела двух пенсионеров и заподозрили в убийстве их сына
© Фото : СУ СК по Сахалинской областиСледователи на месте убийства пенсионеров в селе Адо-Тымово Сахалинской области
Следователи на месте убийства пенсионеров в селе Адо-Тымово Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв - РИА Новости. Мужчина подозревается в жестоком убийстве своих пожилых родителей на севере Сахалина, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.
В одном из домов села Адо-Тымово Тымовского района обнаружены два тела пенсионеров. Под подозрение в убийстве попал их 28-летний сын.
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"Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов с. Адо-Тымово тел двух пожилых супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – рассказали в пресс-службе СУСК.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.
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На месте преступления работала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя Тымовского межрайонного следственного отдела, сотрудников полиции и экспертов. Также на место происшествия выехали старший следователь-криминалист отдела криминалистики и старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судмедэкспертиз.