https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767318558.html

На Сахалине мужчину заподозрили в жестоком убийстве родителей

На Сахалине мужчину заподозрили в жестоком убийстве родителей - РИА Новости, 11.01.2022

На Сахалине мужчину заподозрили в жестоком убийстве родителей

Мужчина подозревается в жестоком убийстве своих пожилых родителей на севере Сахалина, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:17

2022-01-11T13:17

2022-01-11T14:08

происшествия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв - РИА Новости. Мужчина подозревается в жестоком убийстве своих пожилых родителей на севере Сахалина, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.В одном из домов села Адо-Тымово Тымовского района обнаружены два тела пенсионеров. Под подозрение в убийстве попал их 28-летний сын."Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов с. Адо-Тымово тел двух пожилых супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – рассказали в пресс-службе СУСК.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.На месте преступления работала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя Тымовского межрайонного следственного отдела, сотрудников полиции и экспертов. Также на место происшествия выехали старший следователь-криминалист отдела криминалистики и старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судмедэкспертиз.

https://ria.ru/20211021/prigovor-1755615488.html

https://ria.ru/20210705/srok-1739979969.html

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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия