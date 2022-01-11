https://ria.ru/20220111/turtsiya-1767310738.html
В Турции пострадала российская туристка
В Турции пострадала российская туристка - РИА Новости, 11.01.2022
В Турции пострадала российская туристка
У российской туристки во время купания в море на турецком курорте Анталья случился сердечный приступ, и она едва не утонула, сообщает "Турпром". РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:51
2022-01-11T12:51
2022-01-11T12:51
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У российской туристки во время купания в море на турецком курорте Анталья случился сердечный приступ, и она едва не утонула, сообщает "Турпром".Инцидент произошел утром 10 января в курортном районе Коньяалты. Россиянка, которой 52 года, поселилась в пятизвездочном отеле и пошла купаться после завтрака. Другие отдыхающие на пляже заметили долгое отсутствие знакомой и позвонили в Центр экстренной помощи 112.Морская полиция отыскала туристку в воде и на лодке доставила на берег. У пострадавшей в тот момент уже остановилось сердце. Полицейские проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. В течение еще 45 минут врачи боролись за жизнь россиянки с помощью массажа сердца, и у туристки снова появился пульс.Путешественницу доставили в реанимацию государственной больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), туристы, туризм
В Турции пострадала российская туристка
В Турции у российской туристки во время купания в море случился сердечный приступ