Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/sud-1767361637.html
Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени
Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени - РИА Новости, 11.01.2022
Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени
Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении восьмого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - индивидуальный... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:26
2022-01-11T16:26
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg
ТЮМЕНЬ, 11 янв - РИА Новости. Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении восьмого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - индивидуальный предприниматель Адилхан Каримов арестован до 6 марта, передает корреспондент РИА Новости.По версии следствия, в магазинах Тюмени с декабря гражданам продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. По данным СК, в результате употребления контрафакта погибли 9 человек. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц) заведено 6 января."Суд находит, что следователем представлены убедительные доводы о необходимости избрания Каримову меры пресечения в виде заключения под стражу… Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Каримова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 6 марта 2022 года включительно", - подытожил судья Сергей Ходкин.Каримов задержан 10 января, он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ, свою причастность к инкриминируемым ему событиям обвиняемый подтвердил, однако с ходатайством следователя об аресте ни Каримов, ни его защитник не согласились.В ходатайстве следствия указано, что арест обвиняемого необходим, так как, находясь на свободе, он сможет угрожать свидетелям, соучастникам и иным участникам уголовного судопроизводства с целью изменения показаний в его пользу, сообщил при оглашении решения об аресте судья.На данный момент по решению суда в СИЗО до начала марта отправлены восемь фигурантов дела, рассмотрение ходатайств об арестах продолжается. В целом по делу о сбыте метилового спирта в Тюмени задержаны 11 человек, всем предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220111/sud-1767328251.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c7825bd885a44948ee17b1ba8202e4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:26 11.01.2022
 
Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени

В Тюмени суд арестовал восьмого фигуранта дела о сбыте метилового спирта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 янв - РИА Новости. Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении восьмого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - индивидуальный предприниматель Адилхан Каримов арестован до 6 марта, передает корреспондент РИА Новости.
По версии следствия, в магазинах Тюмени с декабря гражданам продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. По данным СК, в результате употребления контрафакта погибли 9 человек. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц) заведено 6 января.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
13:55
В Югре заключили под домашний арест продавца суррогатного алкоголя
"Суд находит, что следователем представлены убедительные доводы о необходимости избрания Каримову меры пресечения в виде заключения под стражу… Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Каримова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 6 марта 2022 года включительно", - подытожил судья Сергей Ходкин.
Каримов задержан 10 января, он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ, свою причастность к инкриминируемым ему событиям обвиняемый подтвердил, однако с ходатайством следователя об аресте ни Каримов, ни его защитник не согласились.
В ходатайстве следствия указано, что арест обвиняемого необходим, так как, находясь на свободе, он сможет угрожать свидетелям, соучастникам и иным участникам уголовного судопроизводства с целью изменения показаний в его пользу, сообщил при оглашении решения об аресте судья.
На данный момент по решению суда в СИЗО до начала марта отправлены восемь фигурантов дела, рассмотрение ходатайств об арестах продолжается. В целом по делу о сбыте метилового спирта в Тюмени задержаны 11 человек, всем предъявлено обвинение.
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТО
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТОАналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"