https://ria.ru/20220111/sud-1767361637.html

Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени

Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени - РИА Новости, 11.01.2022

Суд арестовал фигуранта дела о сбыте метилового спирта в Тюмени

Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении восьмого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - индивидуальный... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:26

2022-01-11T16:26

2022-01-11T16:26

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ТЮМЕНЬ, 11 янв - РИА Новости. Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении восьмого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - индивидуальный предприниматель Адилхан Каримов арестован до 6 марта, передает корреспондент РИА Новости.По версии следствия, в магазинах Тюмени с декабря гражданам продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. По данным СК, в результате употребления контрафакта погибли 9 человек. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц) заведено 6 января."Суд находит, что следователем представлены убедительные доводы о необходимости избрания Каримову меры пресечения в виде заключения под стражу… Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Каримова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 6 марта 2022 года включительно", - подытожил судья Сергей Ходкин.Каримов задержан 10 января, он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ, свою причастность к инкриминируемым ему событиям обвиняемый подтвердил, однако с ходатайством следователя об аресте ни Каримов, ни его защитник не согласились.В ходатайстве следствия указано, что арест обвиняемого необходим, так как, находясь на свободе, он сможет угрожать свидетелям, соучастникам и иным участникам уголовного судопроизводства с целью изменения показаний в его пользу, сообщил при оглашении решения об аресте судья.На данный момент по решению суда в СИЗО до начала марта отправлены восемь фигурантов дела, рассмотрение ходатайств об арестах продолжается. В целом по делу о сбыте метилового спирта в Тюмени задержаны 11 человек, всем предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220111/sud-1767328251.html

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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия