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Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя
Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя - РИА Новости, 11.01.2022
Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя
Спасатели при помощи автомобильного крана освободили проезжую часть на МКАД, где грузовик после ДТП пробил ограждение моста, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:30
2022-01-11T18:30
2022-01-11T18:31
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Спасатели при помощи автомобильного крана освободили проезжую часть на МКАД, где грузовик после ДТП пробил ограждение моста, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Накануне вечером Госавтоинспекция сообщила, что грузовики столкнулись на 68-м километре внешней стороны МКАД, одна из фур пробила ограждение моста и повисла над проезжей частью.По словам собеседника, водителя из повисшей кабины удалось эвакуировать с помощью веревки и автолестницы. "Для стабилизации свисающего грузового автомобиля был применен автокран столичного пожарно-спасательного центра", - добавил он.Спасатели завершили все работы в 01.51, после чего движение транспорта было восстановлено – из-за ДТП перекрывали три полосы.
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происшествия, авто, гочсипб