https://ria.ru/20220111/spasateli-1767386214.html

Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя

Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя - РИА Новости, 11.01.2022

Спасатели убрали повисшую над дорогой на МКАД фуру и вытащили водителя

Спасатели при помощи автомобильного крана освободили проезжую часть на МКАД, где грузовик после ДТП пробил ограждение моста, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:30

2022-01-11T18:30

2022-01-11T18:31

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Спасатели при помощи автомобильного крана освободили проезжую часть на МКАД, где грузовик после ДТП пробил ограждение моста, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Накануне вечером Госавтоинспекция сообщила, что грузовики столкнулись на 68-м километре внешней стороны МКАД, одна из фур пробила ограждение моста и повисла над проезжей частью.По словам собеседника, водителя из повисшей кабины удалось эвакуировать с помощью веревки и автолестницы. "Для стабилизации свисающего грузового автомобиля был применен автокран столичного пожарно-спасательного центра", - добавил он.Спасатели завершили все работы в 01.51, после чего движение транспорта было восстановлено – из-за ДТП перекрывали три полосы.

https://ria.ru/20220101/sobaka-1766373636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, гочсипб