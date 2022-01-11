МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией
Глава МИД Ван И: Китай готов в 2022 году углублять стратегическое сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
"В новом году Китай будет неизменно углублять стратегическое сотрудничество с Россией, защищать законные права и интересы обеих сторон, а также поддерживать мир и стабильность во всем мире", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД Китая.
Он отметил, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его присутствие на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой очной встречей глав двух государств за последние два года, но и крупным событием в международных отношениях.
Китайская сторона, указал глава МИД, готова совместно с российской обеспечить успешное проведение встречи глав двух государств, чтобы она принесла плодотворные результаты.
Путин в новогоднем обращении председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что с нетерпением ждет встречи на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине и выразил уверенность в успешной организации Игр.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.