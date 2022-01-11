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МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией
МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.01.2022
МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией
Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:03
2022-01-11T05:03
в мире
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
ван и (политик)
россия
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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его присутствие на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой очной встречей глав двух государств за последние два года, но и крупным событием в международных отношениях.Китайская сторона, указал глава МИД, готова совместно с российской обеспечить успешное проведение встречи глав двух государств, чтобы она принесла плодотворные результаты.Путин в новогоднем обращении председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что с нетерпением ждет встречи на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине и выразил уверенность в успешной организации Игр.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
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в мире, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), россия
05:03 11.01.2022
 
МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией

Глава МИД Ван И: Китай готов в 2022 году углублять стратегическое сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"В новом году Китай будет неизменно углублять стратегическое сотрудничество с Россией, защищать законные права и интересы обеих сторон, а также поддерживать мир и стабильность во всем мире", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД Китая.

Он отметил, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его присутствие на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой очной встречей глав двух государств за последние два года, но и крупным событием в международных отношениях.
Китайская сторона, указал глава МИД, готова совместно с российской обеспечить успешное проведение встречи глав двух государств, чтобы она принесла плодотворные результаты.
Путин в новогоднем обращении председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что с нетерпением ждет встречи на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине и выразил уверенность в успешной организации Игр.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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В миреКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинВан И (политик)Россия
 
 
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