https://ria.ru/20220111/sotrudnichestvo-1767259778.html

МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией

МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

МИД Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией

Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:03

2022-01-11T05:03

2022-01-11T05:03

в мире

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

ван и (политик)

россия

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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов продолжить углублять стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать законные права и интересы обеих сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его присутствие на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой очной встречей глав двух государств за последние два года, но и крупным событием в международных отношениях.Китайская сторона, указал глава МИД, готова совместно с российской обеспечить успешное проведение встречи глав двух государств, чтобы она принесла плодотворные результаты.Путин в новогоднем обращении председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что с нетерпением ждет встречи на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине и выразил уверенность в успешной организации Игр.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.

https://ria.ru/20220111/voyna-1767258808.html

китай

пекин

россия

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в мире, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), россия