https://ria.ru/20220111/sertifikat-1767330313.html

Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации

Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 11.01.2022

Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации

Старшая медсестра Веневской ЦРБ в Тульской области предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:05

2022-01-11T14:05

2022-01-11T14:14

происшествия

тульская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Старшая медсестра Веневской ЦРБ в Тульской области предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19, в общей сложности она получила 19 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона."По версии следствия, 51-летняя старшая медицинская сестра ГУЗ "Веневская ЦРБ" с апреля по июнь 2021 года получила денежное вознаграждение в общей сумме 19 тысяч рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Женщина обвиняется по части 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)."Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20211217/sertifikat-1764255151.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия