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Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации
Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 11.01.2022
Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации
Старшая медсестра Веневской ЦРБ в Тульской области предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:05
2022-01-11T14:05
2022-01-11T14:14
происшествия
тульская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Старшая медсестра Веневской ЦРБ в Тульской области предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19, в общей сложности она получила 19 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона."По версии следствия, 51-летняя старшая медицинская сестра ГУЗ "Веневская ЦРБ" с апреля по июнь 2021 года получила денежное вознаграждение в общей сумме 19 тысяч рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.Женщина обвиняется по части 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)."Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
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происшествия, тульская область, россия
14:05 11.01.2022 (обновлено: 14:14 11.01.2022)
Медсестру под Тулой обвинили в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации
Под Тулой медсестра предстанет перед судом за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации