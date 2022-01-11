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США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и опозорились
В США признали бесполезность борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 11.01.2022
США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и опозорились
Эксперт Крис Миллер заявил в колонке для Foreign Affairs, что гипотетическое блокирование запуска газопровода "Северный поток — 2" не нанесет ущерба российской... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:33
2022-01-11T07:33
2022-01-11T07:33
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперт Крис Миллер заявил в колонке для Foreign Affairs, что гипотетическое блокирование запуска газопровода "Северный поток — 2" не нанесет ущерба российской экономике.По словам специалиста, уже сейчас существует избыток пропускной мощности газопроводов, из-за чего объем продаж российского газа в Европу останется неизменным."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и ЕС.
https://ria.ru/20220111/potok-1767255579.html
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в мире, сша, европа, москва, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия, крис миллер
В США признали бесполезность борьбы с "Северным потоком — 2"
Эксперт Миллер: санкции против запуска "Северного потока — 2" почти не повредят России