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США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и опозорились
В США признали бесполезность борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 11.01.2022
США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и опозорились
Эксперт Крис Миллер заявил в колонке для Foreign Affairs, что гипотетическое блокирование запуска газопровода "Северный поток — 2" не нанесет ущерба российской... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:33
2022-01-11T07:33
в мире
сша
европа
москва
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперт Крис Миллер заявил в колонке для Foreign Affairs, что гипотетическое блокирование запуска газопровода "Северный поток — 2" не нанесет ущерба российской экономике.По словам специалиста, уже сейчас существует избыток пропускной мощности газопроводов, из-за чего объем продаж российского газа в Европу останется неизменным."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и ЕС.
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сша
европа
москва
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в мире, сша, европа, москва, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия, крис миллер
07:33 11.01.2022
 
В США признали бесполезность борьбы с "Северным потоком — 2"

Эксперт Миллер: санкции против запуска "Северного потока — 2" почти не повредят России

© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперт Крис Миллер заявил в колонке для Foreign Affairs, что гипотетическое блокирование запуска газопровода "Северный поток — 2" не нанесет ущерба российской экономике.

"Некоторые члены конгресса зациклены на блокировании газопровода "Северный поток — 2" — мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам", — написал Миллер.

По словам специалиста, уже сейчас существует избыток пропускной мощности газопроводов, из-за чего объем продаж российского газа в Европу останется неизменным.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и ЕС.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:29
Американский сенатор назвал истинную цель борьбы с "Северным потоком — 2"
 
В миреСШАЕвропаМоскваЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияКрис Миллер
 
 
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