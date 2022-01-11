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Cистемами Wi-Fi оснащено 842 самолета китайских авиакомпаний
Cистемами Wi-Fi оснащено 842 самолета китайских авиакомпаний - РИА Новости, 11.01.2022
Cистемами Wi-Fi оснащено 842 самолета китайских авиакомпаний
По состоянию на конец 2021 года 842 самолета китайских авиакомпаний было оснащено системами Wi-Fi, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:53
2022-01-11T11:53
2022-01-11T11:53
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года 842 самолета китайских авиакомпаний было оснащено системами Wi-Fi, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая.Эта цифра оказалась на 188 самолетов или на 29% больше, чем в конце 2020 года. Ныне 23 китайские авиакомпании предоставляют пассажирам услугу Wi-Fi на борту, добавили в ведомстве.По итогам 2021 года более 1,3 миллиона пассажиров воспользовались этой услугой во время полета на борту самолетов китайских авиакомпаний, заявили в управлении.
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