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В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца - РИА Новости, 11.01.2022
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца
Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:51
2022-01-11T10:51
2022-01-11T11:12
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, - мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в контексте обсуждения штамма "омикрон".
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
10:51 11.01.2022 (обновлено: 11:12 11.01.2022)
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца
Замглавы центра Гамалеи Логунов раскритиковал идею ревакцинироваться каждые три месяца