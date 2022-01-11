https://ria.ru/20220111/revaktsinatsiya-1767285285.html

В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца

В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца - РИА Новости, 11.01.2022

В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца

Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:51

2022-01-11T10:51

2022-01-11T11:12

распространение коронавируса

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, - мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в контексте обсуждения штамма "омикрон".

https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19