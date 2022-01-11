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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/revaktsinatsiya-1767285285.html
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца - РИА Новости, 11.01.2022
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца
Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:51
2022-01-11T11:12
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, - мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в контексте обсуждения штамма "омикрон".
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
10:51 11.01.2022 (обновлено: 11:12 11.01.2022)
 
В центре Гамалеи раскритиковали идею ревакцинироваться каждые три месяца

Замглавы центра Гамалеи Логунов раскритиковал идею ревакцинироваться каждые три месяца

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске
Люди стоят в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Люди стоят в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса каждые три месяца – это не самый оптимальный вариант даже на фоне распространения штамма "омикрон", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.
"Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, - мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в контексте обсуждения штамма "омикрон".
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19 декабря 2021, 14:40Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис ЛогуновВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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