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Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры
Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры - РИА Новости, 11.01.2022
Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин на заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:29
2022-01-11T15:29
2022-01-11T15:29
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает пресс-служба Кремля."(В среду - ред.) 12 января 2022 г. президент Российской Федерации примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры России", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава государства поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры России с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее.
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владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия
Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры
Президент Путин в честь 300-летия прокуратуры наметит основные задачи ведомства на будущее