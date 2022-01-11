https://ria.ru/20220111/putin-1767350785.html

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры - РИА Новости, 11.01.2022

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия органов прокуратуры

Президент РФ Владимир Путин на заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:29

2022-01-11T15:29

2022-01-11T15:29

владимир путин

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает пресс-служба Кремля."(В среду - ред.) 12 января 2022 г. президент Российской Федерации примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры России", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава государства поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры России с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия