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"США готовы продать Украину России"
На Украине испугались стать "покупкой" России - РИА Новости, 11.01.2022
"США готовы продать Украину России"
США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске для нее заплатить "высокую цену" в случае нападения. Об этом в эфире... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:05
2022-01-11T16:05
2022-01-11T16:05
в мире
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япония
южная корея
нато
руслан бортник
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске для нее заплатить "высокую цену" в случае нападения. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, использование слова "цена" неуместно, когда речь идет о настоящих партнерских отношениях.В качестве примера он привел оборонные соглашения, заключенные США с Японией и Южной Кореей, отметив, что к Украине применяется совершенной другой подход."Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами", – именно такой, по словам эксперта, должна быть риторика западных стран.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются только как предлог для развертывания у российских границ больше сил и вооружений НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html
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в мире, украина, сша, япония, южная корея, нато, руслан бортник, россия
На Украине испугались стать "покупкой" России
Политолог Бортник обвинил США в готовности продать Украину России