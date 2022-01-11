https://ria.ru/20220111/prodazha-1767357356.html

"США готовы продать Украину России"

На Украине испугались стать "покупкой" России - РИА Новости, 11.01.2022

"США готовы продать Украину России"

США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске для нее заплатить "высокую цену" в случае нападения. Об этом в эфире... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:05

2022-01-11T16:05

2022-01-11T16:05

в мире

украина

сша

япония

южная корея

нато

руслан бортник

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске для нее заплатить "высокую цену" в случае нападения. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, использование слова "цена" неуместно, когда речь идет о настоящих партнерских отношениях.В качестве примера он привел оборонные соглашения, заключенные США с Японией и Южной Кореей, отметив, что к Украине применяется совершенной другой подход."Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами", – именно такой, по словам эксперта, должна быть риторика западных стран.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются только как предлог для развертывания у российских границ больше сил и вооружений НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html

украина

сша

япония

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, япония, южная корея, нато, руслан бортник, россия