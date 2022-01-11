https://ria.ru/20220111/premer-ministr-1767262987.html

Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера

Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 11.01.2022

Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:37

2022-01-11T06:37

2022-01-11T06:37

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

касым-жомарт токаев

берик уали

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.Токаев отправил правительство в отставку 5 января на фоне беспорядков по всей стране.Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767144374.html

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в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев, берик уали