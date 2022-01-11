Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера
Президент Казахстана Токаев в 08:15 по Москве представит кандидатуру нового премьера
© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Токаев отправил правительство в отставку 5 января на фоне беспорядков по всей стране.
"Сегодня в 11.15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании мажилиса парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах", - написал Уали в Instagram.
Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".