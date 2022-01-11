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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/premer-ministr-1767262987.html
Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера
Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 11.01.2022
Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:37
2022-01-11T06:37
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
касым-жомарт токаев
берик уали
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.Токаев отправил правительство в отставку 5 января на фоне беспорядков по всей стране.Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767144374.html
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в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев, берик уали
06:37 11.01.2022
 
Токаев представит в парламенте кандидатуру нового премьера

Президент Казахстана Токаев в 08:15 по Москве представит кандидатуру нового премьера

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в 11.15 по местному времени (8.15 мск) выступит перед депутатами мажилиса (нижняя палата парламента) и представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Токаев отправил правительство в отставку 5 января на фоне беспорядков по всей стране.

"Сегодня в 11.15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании мажилиса парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах", - написал Уали в Instagram.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеВ миреАлма-АтаКасым-Жомарт ТокаевБерик Уали
 
 
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