00:22 11.01.2022 (обновлено: 02:18 11.01.2022)
В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: предложения США в Женеве не стали уступкой России
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Предложения, которые привезла американская делегация на переговоры в Женеву, — это не уступка России, поскольку они выгодны самим США и могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины, сказал журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
В рамках стартовавшего диалога о безопасности Вашингтон выразил готовность говорить с Москвой о восстановлении некоторых ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, проведение военных учений, а также о мерах повышения доверия и транспарентности.
"Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности", — сказал Прайс.
Он не согласился с журналистом, который усомнился в том, что такие предложения могли бы появиться вне "кризиса" вокруг Украины.
"Нет, и я приведу вам один пример. Есть элементы в ДРСМД (прекратившем действие договоре о ракетах средней и меньшей дальности), которые отвечают интересам нашей национальной безопасности, безопасности НАТО, наших европейских союзников и партнеров. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого", — сказал Прайс.
Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.
Российскую делегацию возглавили Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила первый заместитель госсекретаря Шерман.
Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но пригрозил санкциями из-за ситуации с этой страной. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Российский лидер неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток, размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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