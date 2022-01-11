https://ria.ru/20220111/predlozheniya-1767251478.html

В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве

В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022

В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве

Предложения, которые привезла американская делегация на переговоры в Женеву, — это не уступка России, поскольку они выгодны самим США и могли бы стать предметом РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T00:22

2022-01-11T00:22

2022-01-11T02:18

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сша

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нед прайс

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россия

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Предложения, которые привезла американская делегация на переговоры в Женеву, — это не уступка России, поскольку они выгодны самим США и могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины, сказал журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.В рамках стартовавшего диалога о безопасности Вашингтон выразил готовность говорить с Москвой о восстановлении некоторых ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, проведение военных учений, а также о мерах повышения доверия и транспарентности.Он не согласился с журналистом, который усомнился в том, что такие предложения могли бы появиться вне "кризиса" вокруг Украины."Нет, и я приведу вам один пример. Есть элементы в ДРСМД (прекратившем действие договоре о ракетах средней и меньшей дальности), которые отвечают интересам нашей национальной безопасности, безопасности НАТО, наших европейских союзников и партнеров. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого", — сказал Прайс.При этом США ответили отказом на призывы России гарантировать нераспространение НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии.Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.Российскую делегацию возглавили Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила первый заместитель госсекретаря Шерман.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но пригрозил санкциями из-за ситуации с этой страной. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Российский лидер неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток, размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

https://ria.ru/20220107/blinken-1766904959.html

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в мире, грузия, сша, нато, нед прайс, вашингтон, россия