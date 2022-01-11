https://ria.ru/20220111/pozhar-1767392489.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Пушкино
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Пушкино - РИА Новости, 11.01.2022
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Пушкино
Доставленные в больницу 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых в подмосковном Пушкино находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:41
2022-01-11T18:41
2022-01-11T18:57
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Доставленные в больницу 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых в подмосковном Пушкино находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости региональный Минздрав.Крыша дома престарелых в Пушкине загорелась на площади порядка 450 квадратных метров, сообщили ранее в региональном главке МЧС РФ. Прокуратура начала проверку. Ранее сообщалось, что 48 человек, находившихся в загоревшемся доме, были выведены из здания. Среди них 12 лежачих больных и 13 человек персонала."Для временного размещения и проведения медицинского осмотра в медицинскую организацию, подведомственную Минздраву МО, эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников. Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата", - информирует Минздрав.На месте происшествия в Пушкине работает 20 бригад скорой помощи и четыре бригады территориального центра медицины катастроф.
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье), россия
18:41 11.01.2022 (обновлено: 18:57 11.01.2022)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Пушкино
Минздрав: состояние 57 пострадавших при пожаре в подмосковном Пушкино удовлетворительное
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Доставленные в больницу 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых в подмосковном Пушкино
находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости региональный Минздрав.
Крыша дома престарелых в Пушкине загорелась на площади порядка 450 квадратных метров, сообщили ранее в региональном главке МЧС РФ. Прокуратура начала проверку. Ранее сообщалось, что 48 человек, находившихся в загоревшемся доме, были выведены из здания. Среди них 12 лежачих больных и 13 человек персонала.
"Для временного размещения и проведения медицинского осмотра в медицинскую организацию, подведомственную Минздраву МО, эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников. Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата", - информирует Минздрав.
На месте происшествия в Пушкине работает 20 бригад скорой помощи и четыре бригады территориального центра медицины катастроф.